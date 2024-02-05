DEM: Adayımızı 9 Şubat’a kadar açıklayacağız

Yerel seçimlerde iş birliği yapabilmek amacıyla DEM Parti heyetini kırmızı halılarla karşılayıp taviz üstüne taviz veren CHP, amacına ulaşamadı. Son MYK toplantısında İstanbul'da aday çıkarmaya karar verdiklerini belirten DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "9 Şubat'a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adaylarımızı açıklayacağız" dedi.İttifak kurabilmek için şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti'yi ziyaret etmeyi bile göze alan CHP'nin hayalleri suya düştü. Önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Doğan, "İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. Başak Demirtaş da aday havuzumuzda" ifadelerini kullandı.İYİ Parti'nin ardından DEM Parti'nin de işbirliğine yanaşmaması, İstanbul'da CHP'ye büyük bir darbe vurdu. 2019 yerel seçimlerinde, İstanbul'da aday çıkarmayan iki parti, CHP'nin İBB'yi kazanmasında başrol oynamıştı.