DEM’lenmiş siyasilere müsamaha yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün'e destek isteyen Bahçeli, Manisa'nın ilçelerindeki adaylarını sıraladı. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Bahçeli şu mesajları verdi:Bizi hiçbir zaman mahcup etmediniz. Hiçbir zaman dara düşürmediniz, zora mahkum etmediniz. 56 gün sonra da 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ın tamamlayıcı üçüncü halkası olan yerel seçimler yapılacaktır. İnanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucağını açacaktır. İnanıyorum ki Manisa varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır.Bölücü teröristlerle demlenip Manisa'nın önünü kesmeye çalışan siyasi müflislerin ortak kaderimizi karartmak için her türlü çirkefliği yaptıklarını açıkça görüyoruz. Sadece görmekle kalmıyor, oyunlarını bozmak, omurgalarını kırmak için Kuvayı Milliye ruhuyla direniyoruz. Biz direndikçe geri adım atıyorlar. Biz direndikçe bozguna uğruyorlar. Biz direndikçe korkuya kapılıyorlar. Maksadımız Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmektir.Belediye demek insan onuruna, insan şerefine, insanın hayat ve varlık haklarına hürmetle bağlılık, haysiyetli ve sevgi dolu muamele demektir.Gözyaşlarını silmeyen, solmuş ümitleri diriltmeyen, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyen belediye gerçek manada görev ve sorumluluklarını yerine getirmiş sayılamaz. Bizim belediyeciliğimizin temeli insan sevgisidir.Türkiye'nin darboğaza sürüklenmesi, iç asayiş ve toplum düzeninin sakatlanması amacıyla sistemli ve şiddetli operasyonlar yapılmaktadır. Fatih Camisi imamına yönelik bıçaklı saldırı, Kelime-i Tevhid sancağını taşıyan bir kişinin darbedilmesi, Santa Maria Kilisesi'nde işlenen cinayet ve Diyarbakırlı Ramazan Pişkin'e yapılan suikastın Türkiye aleyhine kurgulanan, birbirleriyle bağlantılı olaylardan bir kısmıdır.(MHP'yi Temsilen) ALAŞEHİR: Necdet Türk, KULA: Hüseyin Tosun, SALİHLİ: Zeki Kayda, SARIGÖL: Necati Selçuk, SELENDİ: Nurullah Savaş, TURGUTLU: Yunus Oğan.(AK Parti'yi temsilen) AHMETLİ: Ahmet Alhan, AKHİSAR: Ömer İşçi, DEMİRCİ: Erkan Kara, GÖLMARMARA: Sayın Kamil Öz, GÖRDES: Muhammet Akyol, KIRKAĞAÇ: Fevzi Ok, KÖPRÜBAŞI: Regaip Topuz, SARUHANLI: Ekrem Cıllı, SOMA: Egemen Bülent Türkmen, ŞEHZADELER: Yavuz Kurt YUNUSEMRE: Mehmet Çerçi.