En acı tablo

K.Maraş'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Merkezi'nde depremzede çocukların travmalarını atlatmalarına yardımcı olmak için üniversite öğrencisi gönüllü öğrenciler tarafından resim dersleri veriliyor. Merkezin Resim öğretmeni Hatice Purtaş, asrın felaketi öncesi derslerine gelen ancak depremde hayatını kaybeden öğrencilerin tablolarını tamamlıyor. Kursta, depremden sonra yarım kalan birçok tablonun olduğunu söyleyen Purtaş, "Şu an üzerinde çalıştığım tablo da depremde kaybettiğimiz öğrencimiz Hatice Taş'a ait. Onu kaybettikten sonra bu tabloyu onun anısına devam ettirmek istedim. Onun çizdiği hiçbir yere dokunmuyorum. Sadece resmi tamamlayacağım. Tabloya da 'Yarım kalmışlık' ismini vereceğim. Resmin üzerinde çalışırken bazen ağlıyorum" dedi.