Hizmetlerimiz bu çağı aşacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Çekmeköy Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Poyraz ile birlikte ilçedeki 3. Hamsi Festivali'ne katıldı. Eşi Şengül Kurum ve kızı Hatice Zehra Kurum'un da eşlik ettiği etkinlikte balık tezgahının başına geçen Kurum, hazırladığı balık ekmekleri katılımcılara ikram etti, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.DEM Parti'nin İstanbul'da kendi adayını çıkarma kararına ilişkin soru üzerine Kurum, "Kim kimle ittifak kurar buna bakmıyoruz. Bugün Çekmeköy'deyiz, coşkuyu görüyorsunuz. Çekmeköy büyük bir coşkuyla İstanbul'da değişim istiyor. Gittiğimiz her ilçede biz bu ilgiyi, coşkuyu, kardeşliği görüyoruz. O yüzden kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz, inşallah hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.Çekmeköy için hazırladıkları projeleri anlatan Kurum, şunları söyledi:"İlk iş, 1 Nisan'da CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy-Kirazlıtepe-Güngören- Aydınlar-Taşdelen-Yenidoğan metro hattına süratle başlayacağız. İkincisi Taşdelen'de her geçen gün artan bir trafik var. İBB'nin 5 yıldır hiçbir şey yapmayıp sadece algı ve reklamını yaptığı o tünel kavşağını revize edeceğiz ve en kısa sürede Taşdelenli, Çekmeköylü kardeşlerimize kazandıracağız. Köprülü kavşağımız, Neveser Konakları'nın oradan trafiği yerin altına alıyoruz, böylelikle şehrimize tam 12 bin metrekarelik yeni bir meydan kazandıracağız ve çok önemlisi yolun 2 tarafı birbirine kavuşacak. İnşallah Çekmeköy'ün iki yakasını birleştireceğiz ve orada derin bir nefes aldıracağız. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 2. köprüye giden bağlantı yolunda Alemdağ-Çatalçeşme çıkışını vereceğiz ki Çekmeköy'ün trafiğini hemen Kuzey Marmara Otoyolu'na verelim."Öğrencilere verilen desteklerin önemine değinen Kurum, "İstanbul'un tüm gençleri duysun. 1 Nisan'dan itibaren İBB olarak, gençlerimizin burs miktarını 10 bin liraya çıkaracağız ve her yıl da bu rakamı artıracağız" dedi.