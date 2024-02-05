İstanbul 2 Nolu Barosu, TBB’nin açtığı davaya tepki gösterdi: “İslam ibaresinden rahatsızlar”

Türkiye Barolar Birliği (TBB) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatında bulunan İslam Hukuku dersine karşı dava açtı. İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı TBB'nin açtığı davaya tepki göstererek bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada TBB'nin açtığı davanın bilimsel özerkliğe aykırı, bilim hürriyetine saldırı ve bilgi karşıtlığı olduğu vurgulandı. Bilim karşıtlığının gelişmenin önünde en büyük engel olduğunun belirtildiği İstanbul 2 Nolu Barosu'nun açıklamasında, "Üniversitelerin bilimsel özerkliği Anayasa ile güvence altındadır. Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Bu nedenlerle TBB yönetimini, bilimi hedef alan yasakçı tutumundan vazgeçmeye ve asli vazifesini gereği gibi yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.

"BÜTÜN BAROLARI TEMSİL ETMİYOR"

Barolar Birliği'nin görevlerinden birinin baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek olduğunun vurgulandığı açıklamada, kanunla belirlenen bu görevini Türkiye Barolar Birliği'nin yerine getirmediği için bütün baroları temsil etmediğini gösterdiği de ifade edildi.

İSLAM İBARESİNDEN RAHATSIZ OLDUKLARI VURGULANDI

İstanbul 2 Nolu Barosu, Barolar Birliği'nin dava dilekçesinde üniversitelerde Roma Hukuku dersinin zorunlu olmadığının dile getirildiği ama bunun doğru olmadığı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi de dâhil olmak üzere Türkiye'deki 92 hukuk fakültesinde 81'inde zorunlu ders olarak okutulduğu vurgulandı. Yapılan açıklamanın devamında "Hukuk fakültesi, mukayese ve muhakeme yoluyla doğruyu tespit edip adalet dağıtacak hukukçuların yetişmesini hedefleyen ilim merkezidir. Hukuk Fakültesinde genç hukukçuların kendi branşlarıyla ilgili önemli bilgilerden mahrum edilmelerinin istenmesinin mantıklı bir izahı bulunmuyor. Zira yüzyıllara ve insanlık tarihine damga vurmuş İslam Medeniyetinin zeminini oluşturan İslam hukuku hakkında yüzeysel bilgiye dahi sahip olmayanların, sadece 'İslam' ibaresini görüp yasakçı bir tavır almaları, aslında rahatsız olunan hususun ne olduğunu açıkça gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

"BÜTÜN HUKUK SİTEMLERİNİN BİLİNMESİ ZORUNLUDUR"

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun açıklamasında hukuk sistemleri konusuna değinilerek "İktibasçı, mukallit hukukçular yerine her hukuk sistemini felsefi arka planları ile bilen, derinliğine düşünen, hukuk üreten, geleceğin hukuk normlarını ve mekanizmalarını inşa edebilecek hukukçuların yetişmesi için İslam Hukuku ve diğer bütün hukuk sitemlerinin bilinmesi zorunludur" açıklamasında bulunuldu.