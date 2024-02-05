Kızılay el uzattı esnaf ayağa kalktı

Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan ve 10 şehri yıkan Kahramanmaraş merkezli depremde, binalar gibi işyerleri de yerle bir oldu. İş yeri ve dükkanların yüzde 95'i yıkıldı ya da ağır hasar aldı.Depremin akut döneminin ardından çalışmalarını hayatın normale dönmesine odaklayan Kızılay, küçük esnafı yeniden ayağa kaldırdı. Deprem sebebiyle kayba uğrayan afetzedelere verilen destek sayesinde kimisi berberine kimisi de bakkalına yeniden kavuştu.Ziyanımız çok oldu. Destekçilere, bağışçılarına çok teşekkür ederiz. Daha güzel günler bizi bekliyor.Deprem olunca her şeyimiz göçük altında kaldı. İmdadımıza Kızılay yetişti. Yeniden işlerime devam ediyorum.Yaşadığımız şeyler kolay şeyler değil. İnsan hem canıyla hem malıyla her şeyini kaybetti. Deprem de dükkanım yıkıldı. Dükkanımız yıkıldıktan sonra boşta kaldık. Sonra Kızılay'ın yardımını duyduk. Evraklarımızı hazırladık, Kızılay'ın destek paketiyle işletmemi açtım. Hayata tutunduk, yaralarımızı sarıyoruz.