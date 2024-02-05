Marketi yakmaya çalıştı… “Hatırlamıyorum” dedi…

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'ne bağlı Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir markette çıkan ve marketin çalışanları tarafından söndürülen yangınla ilgili inceleme başlattı. İçerisinde benzin bulunan pet şişe ile markete gelen bir kişinin benzini dökerek ateşe verdiği ve marketi yakmaya çalıştığı tespit edildi. Olayı gerçekleştiren ve kimlik bilgileri tespit edilen G.D., Fatih Aksaray Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan kaydı olduğu ve yine uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu saptanan G.D. ifadesinde olayı neden gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söyledi. "Mala Zarar Verme" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adliyeye sevk edilen G.D. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.