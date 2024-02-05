Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Geçtiğimiz hafta içeresinde Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince "Terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik" çalışma başlatıldı.Ekipleri yaptıkları çalışmada terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi.

Şanlıurfa merkezli Bursa, Hatay, İstanbul, Antalya, Kilis ve Kayseri'deki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda düzenlendi.Adreslerde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına getirilen şüpheliler işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi. 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı