Şehit pilotlar son yolculuğa uğurlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit pilotların ailelerine başsağlığı diledi

Hatay Havaalanı'ndan kalkış yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması düştü. Polis helikopterinde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken, teknisyen Emrah Yıldız'da yaralandı.

ŞEHİTLERİMİZ ANKARA'YA GETİRİLDİ

Kahraman şehitler Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün naaşları, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız başkanlığındaki heyet tarafından Etimesgut Havaalanında karşılandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı'nda bulunan Havacılık Daire Başkanlığı yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit pilotların naaşları Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi.

DEVLET ERKANI CENAZE TÖRENİNDE HAZIR BULUNDU

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Aydıldız, Kuvvet Komutanları ve şehitlerin aile ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Karşıyaka Polis Şehitliğinde son yolculuğa uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit pilotların ailelerine gönderdiği mesajda, acılarını paylaştığını belirterek, vatanları uğruna canlarını feda eden kahraman pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi. Helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotların aziz hatıralarını milletin her zaman yaşatacağını ifade etti.