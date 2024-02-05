SON DAKİKA | MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi. Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video doküman, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyon düzenlendi 7 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

7 TUTUKLANMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.