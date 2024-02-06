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Giriş Tarihi: 6.2.2024 15:01

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kahraman Polislerimize teşekkür ediyorum

İstanbul Çağlayan Adliyesinde güvenlik saldırısını, 2 şüpheliyi etkisiz hale getiren polislere sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kahraman Polislerimize teşekkür ediyorum

İstanbul Çağlayan Adliyesine 2 kişi güvenlik noktasına saldırı da bulundu. Güvenlik noktasındaki polislerin kahramanca saldırıyı bertaraf etmesi üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden polislere teşekkür ederken yaptığı açıklamada, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kahraman Polislerimize teşekkür ediyorum
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