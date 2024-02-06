AK Partili kadınlar 31 Mart’a hazır

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 31 Mart yerel seçimlerine kadar teşkilat üyelerini ziyaretten ev toplantılarına, huzurevi ziyaretlerine kadar pek çok başlığın yer aldığı faaliyetlerde bulunacaklarını açıkladı. Keşir, aday belirleme sürecine ilişkin "Adayların tamamı belli olduktan sonra çalışmaya başlayacağız. 2019 seçimlerinde il ve ilçelerde toplam 12 kadın adayımız vardı. Bu seçimde şu ana kadar 1 büyükşehir 3 il olmak üzere 4 tane kadın aday var. Kadın meclis üyeliği için 2 bin başvuru var. 70 ilde 1390 kişi ile öngörüşme yapıldı. 2019'a göre kadın adayları daha çok olacak. Anket, teşkilat nabız yoklaması, en çok oyu kim alacaksa onu aday yapma konusunda ilerliyoruz" dedi. ANKARA