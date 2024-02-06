Bakan Ersoy o anları gözyaşlarıyla anlattı: “Gece kendi kendinize ağlıyorsunuz…”

Türkiye 6 Şubat 2023'te tarihinin en yıkıcı depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma neden oldu. 11 ilimizi birden etkileyen sarsıntılarda binlerce bina yıkıldı, 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Asrın felaketinin birinci yılında kaybettiklerimiz anılırken, depreme ilişkin bir de belgesel hazırlandı.
MEHMET NURİ ERSOY'UN DUYGUSAL ANLARI
Fragmanı yayınlanan belgesele, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un duygulu anları damga vurdu. Belgeselde, depremin ardından Malatya'ya atanan "Koordinatör Bakan" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gözyaşlarını tutamadığı sahneler yer aldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: DIŞARI ÇIKTIĞINIZ ZAMAN HER YERDE ÇIĞLIK
Gözyaşlarını tutamayan Ersoy, o anları anlatırken ise şu ifadeleri kullandı:
"Dışarı çıktığınız zaman her yerde çığlık.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy depremin ardından yaşadığı anları gözyaşlarıyla anlattı | Video
Film senaryosu gibi. Patır patır binalar çöküyor. Arkanızı dönüyorsunuz orası dönüyor, insanlar kaçıyor. Oranın koordinatörü sizsiniz, herkes size bakıyor. Siz güçsüz olursanız herkes çöker. Dimdik, sert duruyorsunuz orada, gece kendi kendinize ağlıyorsunuz…"
MEZARLIĞI ZİYARET ETTİ: DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Öte yandan depremin 1'nci yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Şehir Mezarlığını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mezarlara karanfil bırakıldı. Ziyarette zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaretinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu eşlik etti.