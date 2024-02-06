Bakan Ersoy o anları gözyaşlarıyla anlattı: “Gece kendi kendinize ağlıyorsunuz…”

Türkiye 6 Şubat 2023'te tarihinin en yıkıcı depremlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma neden oldu. 11 ilimizi birden etkileyen sarsıntılarda binlerce bina yıkıldı, 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Asrın felaketinin birinci yılında kaybettiklerimiz anılırken, depreme ilişkin bir de belgesel hazırlandı.