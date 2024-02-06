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Giriş Tarihi: 6.2.2024 15:20

Bakan Tunç’tan Çağlayan Adliyesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetledi. Bakan Tunç, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Tunç’tan Çağlayan Adliyesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilirken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir" dedi.

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Bakan Tunç’tan Çağlayan Adliyesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
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