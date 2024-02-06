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Giriş Tarihi: 6.2.2024 10:06

DEAŞ’a finansal destek sağlayan şüphelilere operasyon: 15 gözaltı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
DEAŞ’a finansal destek sağlayan şüphelilere operasyon: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü finansmanın deşifre edilmesi adına yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporu talep edilen Agila Akhmedova isimli şahsa para transfer eden şüpheliler tespit edildi.

15 GÖZALTI

Terör örgütüne para transferi yaparak yardımda bulunan şüphelilere operasyon düzenlendi. Merkezi İstanbul olmak üzere Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, ve Sudan düzenlenen operasyonda 15 yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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DEAŞ’a finansal destek sağlayan şüphelilere operasyon: 15 gözaltı
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