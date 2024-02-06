Depremzede vatandaş ’Devlet yoktu’ diyenlere böyle seslendi: Devlet akrabalarımdan önce yetişti...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı gören noktalardan biriydi. Depremin birinci yıl dönümünde bir kez daha Nurdağı'na gittik. İlçede konteyner kentte yaşam sürerken, kalıcı konutlar da hızla yükseliyor. Birçok dükkan da hızla hayata geçirilerek ilçede iş hayatına hız kazandırıldığı net bir şekilde görülüyor. Konteynerine misafir olduğumuz 75 yaşındaki Mulla Dilek ile depremde yaşadıklarını konuştuk. Dilek, ömründe böyle bir deprem görmediğini söylerken, devletin ilk sabah askeri ile jandarması ile akrabalarından önce kendisinin yanında olduğunu söyledi.