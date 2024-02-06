Şehit pilotlar son yolculuklarına uğurlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler Gülen ve Öztürk'ün naaşları, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız başkanlığındaki heyet tarafından Etimesgut Havaalanı'nda karşılandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı'nda bulunan Havacılık Daire Başkanlığı yerleşkesinde düzenlenen törenin ardından şehit pilotların naaşları Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra siyasiler, protokol üyeleri ile şehit aileleri ve yakınları katıldı. Şehitler, cenaze namazının ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit pilotların ailelerine gönderdiği mesajda; vatanları uğruna canlarını feda eden kahraman pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi. Helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotların aziz hatıralarını milletin her zaman yaşatacağını ifade etti.