SON DAKİKA! MİT ve Emniyetten DEAŞ operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün finansmanının deşifre edilmesi ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında MASAK raporu talep edilen Agila Akhmedova isimli şahsa para transfer eden şüphelilerin, örgüte finansman sağladığı tespit edildi.



15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'da yaşayan 11 Rusya, 4 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Azerbaycan, 1 Sudan ve 6 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MİT ve Emniyetin koordineli çalışmaları sonucunda İstanbul ve 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.