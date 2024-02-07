Amerikalı kadın asker yalanıyla 55 milyon TL’lik vurgun! Çok sayıda mağdur var

Muğla Ortaca'da ikamet eden mağdur, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini Suriye'de görev yapan Amerikalı kadın asker olarak tanıtan şüpheliyle bir süre konuştu. Daha sonra çeşitli bahaneler ileri sürerek kendisinden farklı tarihlerde ve miktarlarda olacak şekilde toplamda 1 milyon 950 bin TL parayı şüphelinin verdiği 6 farklı IBAN Numarasına gönderdi. Mağdur, parayı gönderdikten sonra bir daha şüpheliye ulaşamadı. Mağdurun şikayette bulunması üzerine, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından yapılan çalışma sonucunda İstanbul ve Çanakkale illerinde 23'ü yabancı uyruklu ve 3 Türk vatandaşı olmak üzere 26 şüpheli tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede farklı il ve ilçelerde ikamet eden 43 mağdurun da kimlik tespiti yapılarak soruşturma dosyasına eklendi. Yapılan araştırmada mağdurların sayısının artabileceği değerlendirildi.

55 MİLYON TL VURGUN

26 şüphelinin temin edilen hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede 55 milyon TL vurgun yaptıkları tespit edildi. Bu kapsamda, İstanbul ve Çanakkale ilinde icra edilen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda, 24 adreste yapılan aramada, 22 adet cep telefonu 22 adet sim kartı 28 adet banka kartı 3 adet hafıza kartı 3 adet diz üstü bilgisayar 1 adet post cihazı 4230 Dolar 1375 Euro 100 pound ve 18400 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.