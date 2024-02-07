Azerbaycanlılar İlham Aliyev’in seçim zaferini kutladı

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta, Haydar Aliyev Merkezi'nin önündeki alanda ve Fevvareler Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, müzik ve danslar eşliğinde Aliyev'in seçimde elde ettiği zaferi kutladı.

Vatandaşlar, slogan atarak ve dans ederek sevinç gösterisinde bulundu.

Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

ABD şirketi "Oracle Advisory Group", yaptığı sandık çıkış anketine göre, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, oyların yüzde 93,9'unu aldığını açıklamıştı.