Bahçeli’den birlik mesajı: Ayırmadan ayrışmadan Türkiye için çalışmalıyız

MHP lideri Devlet Bahçeli, törende yaptığı konuşmada, "Karamsar tablolar çizenlere itibar etmedik. Türkiye'nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Güç birliğiyle, inanç birliğiyle, hedef birliğiyle kuşatmayı yardık. Deprem enkazı üzerinde siyasi istismar şantiyesi kuran gayri milli ve gayri ahlaki siyasi zihniyetlere milletimiz hiç kulak vermedi, ciddiye almadı. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye depremin vahim şokunu atlattı, yeni yüzyılda, yeni bir hayatın temelleri kazıldı, çok güçlü adımları atıldı. Yapamazlar diyen kim varsa, hanesine mahcubiyet düştü. 31 Mart'ta Türkiye'mize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Ayırmadan, ayrışmadan, canla başla Türkiye için çalışmalıyız. Cumhurbaşkanımız ile omuz omuza yürüyeceğiz. Türkiye hepimizin" mesajını verdi.