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Giriş Tarihi: 7.2.2024 15:18

Bartın'da vahşet: Annesini av tüfeğiyle öldürdü!

Bartın'da orman işçisi Umut Can Alay, tartıştığı annesi Hatice Alay'a av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, kurtarılamadı. Umut Can Alay'ın 'cinsel istismar' suçundan bir süre cezaevinde yattığı ve geçtiğimiz yıl tahlike olduğu ortaya çıktı.

İHA
Bartın’da vahşet: Annesini av tüfeğiyle öldürdü!

Kan donduran olay, dün saat 19.30 sıralarında Topluca köyü Esenpınar mevkisindeki evde meydana geldi. Orman işçisi olarak çalışan Umut Can Alay, akşam eve geldiğinde annesi Hatice Alay ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Umut Can Alay, evdeki av tüfeği ile annesinin göğsüne bir el ateş açtı. Silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Umut Can Alay'ın 'cinsel istismar' suçundan bir süre cezaevinde yattığı, 1 yıl önce de tahliye edildiği öğrenildi.

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Bartın'da vahşet: Annesini av tüfeğiyle öldürdü!
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