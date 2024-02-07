1314 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı! Başkan Erdoğan: Birileri şov biz derman peşindeydik

1314 AFET KONUTUMUZUN KURASINI ÇEKİYORUZ

Devlet millet el ele vermek suretiyle 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz. Bugünkü kura ve anahtar teslim törenimiz, devletimizin depremin yol açtığı yaraları sarma iradesinin en somut tezahürüdür. Bugünkü törenimizle Şanlıurfa'da 1208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz. Deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. İnşallah bunları da mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Şanlıurfa'yla birlikte deprem bölgesi vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.