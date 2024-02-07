CHP’de istifalar durulmuyor

Malatya Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP'den istifa etti. İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen başkan Mehmet Kızıldaş, ilçede vatandaşların kendisini tekrar belediye başkanı olarak görmek istemesi halinde başka partiden aday olabileceğini ifade etti.

Kızıldaş, "Arguvan, Türkiye'ye örnek gösterilen bir ilçe statüsüne yükseldi. Belediyeciliği, yol, su, temizlik hizmetleri parantezine sıkışmış olmaktan çıkardık; modern şehircilik hizmetlerinin yanı sıra ilçe ekonomisinin geliştirilmesi, ilçede işsizliğin azaltılması, Arguvan'ın tarımsal potansiyelinin tüm boyutları ile harekete geçirilmesini sağladık; ilçe halkıma yeni gelir alanları açtık.Hepsinden önemlisi, Arguvan Belediyesi'nin iş ve proje üretme, projelerini hayata geçirme kapasitesini, önceki dönemlerle kıyaslanamayacak düzeyde yükselttik" dedi.