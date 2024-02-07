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Giriş Tarihi: 7.2.2024 15:10

DEAŞ operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
DEAŞ operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, şehirde hurda kağıt toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu A.A.'nın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince, bir süre yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, A.A. evinde gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığından alınan kararla evinde arama yapıldı. İfadesini alınması üzere emniyete götürülen A.A., hakkında yapılan işlemlerin ardından da adliyeye sevk edildi.

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DEAŞ operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı
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