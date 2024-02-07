AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Hamza Dağ, İzmir'in kronikleşmiş sorunlarının geçici tedbirlerle çözülemeyeceğini, bazı temel adımların atılması gerektiğini ifade etti.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR DESTEK TALEP EDİYORUM"

İzmir'e sevdasının olduğunu vurgulayan Dağ, "4 evladıma nasıl bakıyorsam bu şehre de bu şehrin evlatlarına ve insanlarına da aynı nazardan bakan biri olarak sizden 31 Mart'ta bugüne kadar verdiğinizin çok çok ötesinde çok güçlü bir destek ve ses talep ediyorum. Burada yapacağımızdan Allah'ın izniyle hiçbir şüphem yok." diye konuştu.

Dağ, her yerde gördükleri ve kendisine iletilen sorunların başında mesleksizlik olduğunu, birçok kişinin kendisine işçi, çırak ve kalfa aradığını söylediğini hatırlattı.