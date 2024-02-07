Haberler Gündem Haberleri İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırının izleri demir korkuluklarda görüldü
Giriş Tarihi: 7.2.2024 13:44

İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırının izleri demir korkuluklarda görüldü

İstanbul Adliyesi’nin polis noktasında gerçekleşen hain terör saldırısının şiddeti demir korkuluklardaki kurşun izlerinde görüldü. Kahraman polisin teröristleri etkisiz hale getirdiği noktadaki korkuluğa çok sayıda mermi isabet ettiği ortaya çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırının izleri demir korkuluklarda görüldü

İstanbul Adliyesi'nde dün saat 11.35 sıralarında DHKP/C'li iki terörist metrobüsten indikten sonra adliyeye giriş yapmak istedikleri esnada polisler tarafından durdurularak GBT sorgusu yapılmıştı. Bu esnada terörist Pınar Birkoç polise biber gazı sıkarak kaçmaya başladı. Kaçış esnasında Birkoç ile polis arasında çatışma çıktı. C kapısına doğru gelen iki terörist polis noktasına silahlı saldırıda bulunmuştu.

GÜN BOYU İNCELEMELER YAPILDI

Eski özel harekat polis memuru tarafından etkisiz hale getirilen iki terörist 3'ü polisi yaralamıştı. 3 sivil vatandaş yaralandığı çatışmada hastaneye kaldırılan yaralı Dilfiraz K., hayatını kaybetmişti. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı adliyede saldırının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

DEMİR KORKULUĞA ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

Adliyenin C kapısının girişindeki demir korkuluklarda çatışmanın izleri görüldü. Kahraman polisin teröristleri etkisiz hale getirdiği noktadaki korkuluğu çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırının izleri demir korkuluklarda görüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA