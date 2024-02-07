İstanbul Adliyesi’ndeki terör saldırının izleri demir korkuluklarda görüldü

İstanbul Adliyesi'nde dün saat 11.35 sıralarında DHKP/C'li iki terörist metrobüsten indikten sonra adliyeye giriş yapmak istedikleri esnada polisler tarafından durdurularak GBT sorgusu yapılmıştı. Bu esnada terörist Pınar Birkoç polise biber gazı sıkarak kaçmaya başladı. Kaçış esnasında Birkoç ile polis arasında çatışma çıktı. C kapısına doğru gelen iki terörist polis noktasına silahlı saldırıda bulunmuştu.

GÜN BOYU İNCELEMELER YAPILDI

Eski özel harekat polis memuru tarafından etkisiz hale getirilen iki terörist 3'ü polisi yaralamıştı. 3 sivil vatandaş yaralandığı çatışmada hastaneye kaldırılan yaralı Dilfiraz K., hayatını kaybetmişti. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı adliyede saldırının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

DEMİR KORKULUĞA ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

Adliyenin C kapısının girişindeki demir korkuluklarda çatışmanın izleri görüldü. Kahraman polisin teröristleri etkisiz hale getirdiği noktadaki korkuluğu çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü.