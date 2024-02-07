Lütfü Savaş’ı yuhaladılar

Hatay'da, kentsel dönüşüme hayır mitingleri düzenleyen CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'daki anma töreninde vatandaşlar tarafından protesto edildi. Hatay'ın Vali Göbeği Kavşağı'nda saat 04.17'de düzenlenen törene siyasetçiler, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kentsel dönüşüme hayır mitingleri düzenleyerek Hatay'da binlerce kişinin ölümüne neden olan ve CHP tarafından tekrar aday gösterilen Lütfü Savaş'a ise vatandaşlar tepki gösterdi. Korumalar ve partililer tarafından korunan Savaş'ı vatandaşlar, "Delikanlı Lütfü istifa et" diyerek protesto etti. Lütfü Savaş anma alanından uzaklaştırıldı.