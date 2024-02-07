Ne mutlu ki devletimiz var

Bingöl'de 2005 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışma gazi olan İbrahim Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde iki oğlu Mertcan (16) ve Seyit Emin'le (4) birlikte can verdi. Geriye Dulkadiroğlu ilçesindeki evlerinin enkazında yaşam üçgeninde kalan gazinin eşi Gönül ve 14 yaşındaki oğlu Efe Yılmaz kaldı. Ailesinden eşi ve iki oğlunu depreme kurban veren anne Gönül Yılmaz, psikolojik sıkıntılar çekse de hayatta olan oğlu Efe için dik durdu. Sağlık sorunları nedeniyle çadırda ya da konteyner de kalamayan Gönül Yılmaz, oğluyla birlikte Antalya'ya gitti. Yılmaz'a müjdeli haber TOKİ'den geldi. SABAH, gazi eşi Gönül Yılmaz'ı Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Kurtlar mevkiinde TOKİ'de kendilerine tahsis edilen evlerinde ziyaret etti. Evlerinin 8 saniyede yıkıldığını söyleyen Gönül Yılmaz, "Depremle birlikte eşimle beraber çocukların odasına koştuk.Bina tamamen çöktü. Çok zor günler geçirdik. Antalya'ya yerleştik ama hep bir yarımız Kahramanmaraş'taydı. Sanki Kahramanmaraş hep bizi çağırıyordu. Ve bir gün telefon geldi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkan Vekili Mehmet Ali Küpeli bizi arayıp, "Artık dönebilirsiniz eviniz hazır" dedi. Bunun üzerine Kahramanmaraş'a döndük. Devletin yaptığı TOKİ'den bize daire verildi. Artık başımızı sokacağımız güvenli bir yuvamız var. Ne mutlu ki gazisini, şehidini baş tacı eden bir devletimiz var. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun" diye konuştu.DEPREM konutlarından kendilerine tahsis edilen daireye geldiklerinde bir sürprizle karşılaştıklarını belirten gazi eşi Gönül Yılmaz, "Eve geldiğimizde içerisinin dayalı döşeli olduğunu gördük. Buzdolabı, oturma odası, çamaşır makinesi hepsi evimizde vardı. Devletimiz bize dayalı döşeli ev verdi. Çok mutlu olduk" dedi.