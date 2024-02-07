SABAH yazdı Ağaç katliamı durdu! Taşımamışlar meyveleriyle birlikte toprağa gömmüşler

Narlıdere Belediyesi'nin Altınvadi Caddesi'nde yaptığı ağaç katliamı SABAH'ın etkili yayını sayesinde durduruldu. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta katliamın yaşandığı arsada tespitlerde bulundu. Yapılan incelemede belediyenin araziye kaçak olarak inşaat ve hafriyat atığı döktüğü belirlendi.

TUTANAK TUTULDU

İlçe belediyesi eliyle gerçekleştirilen ağaç ve doğa katliamını çektiği fotoğraf ve görüntülerle belgeleyen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, tutanak tutup İlçe belediyesinden moloz döküm çalışmalarının derhal durdurulmasını istedi. Müdürlük ayrıca araziye dökülen hafriyatın yine belediye eliyle bulunduğu yerden kaldırılmasını istedi.

SABAH YAZDI KATLİAM DURDU

Yaşanan şok gelişme sonrası İlçe belediyesi, yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yürüttüğü çalışmaları durdurmak zorunda kaldı. Dün öğle saatlerinde araziye gelen belediyeye ait kepçe, doldurulan alana giden yola araç giriş çıkışını engellemek için hendek kazdı.

ZEYTİN AĞAÇLARINI İZİNSİZ TAŞIMIŞLAR

Bu arada SABAH'ın yaptığı araştırma, Narlıdere Belediyesi'nin 'kesmedik, sadece budadık dediği' arazi üzerindeki zeytin ağaçlarını kökleyip izinsiz olarak başka bir yere taşıdığını da ortaya çıkardı. Belediye ekiplerinin bölgedeki zeytin ağaçlarını kepçelerle söküp kamyonlara yüklediği görüntüler

Haber sitelerine düşünce İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü harekete geçti. Haber ve görüntüleri ihbar kabul eden müdürlük, inceleme başlattı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Hafta sonu araziye giden ilçe tarım müdürlüğüne bağlı teknik ekip, yaptığı incelemede arazi üzerindeki zeytin ağaçlarının izin alınmadan bulundukları yerden başka bir yere taşındığını tespit etti. İş makinaları ile sökülen zeytin ağaçları kamyonlara yüklenirken fotoğraf çekip görüntü alan ilçe tarım müdürlüğü, tutanak tutup ilçe belediyesi hakkında işlem başlattı.

AĞAÇLARI MEYVELERİYLE BİRLİKTE TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

SABAH'ın arazide çektiği fotoğraflar, Narlıdere Belediyesi'nin 'Başka yere taşıdık' dediği portakal ağaçlarını nasıl katlettiğini de gözler önüne serdi. Alanda çekilen fotoğraflarda çukurda kalan ağaçların üzerindeki portakallarla birlikte hafriyat ve inşaat atıkları ile bulundukları yere gömüldüğü görüldü. Belediye ekiplerinin üzerindeki portakalları dahi toplamaya gerek duymadan narenciye ağaçlarını toprağa gömmesi çevre sakinlerinin büyük tepkisine neden oldu.

PARÇALAYA PARÇALAYA SÖKTÜLER

Karşı sitede oturan Pınar Smit belediyenin uyarıları dikkate almayarak mahallede yeşil alanı yerle bir ettiğini söyledi. Belediye ekiplerinin kamyonlarla araziye taşıdığı molozların üstünü toprakla kapattığını belirten Smit: "Sökülen ağaçları başka yere dikeceklerini söylediler. Ağaçları, kökleri zarar görmesin diye özel aparatlı makinalarla sökmeleri gerekirken kepçelerle parçalaya parçalaya söktüler. Başka bir yere diktiklerini hiç zannetmiyorum. Yaşananlardan ötürü çok rahatsızız ve üzgünüz." dedi.