Afyon’da DEAŞ bağlantılı 17 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak planlanan KAHRAMANLAR operasyonu, Afyonkarahisar'da ikamet eden ve Suriye/Haseke bölgesinde DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli şahıs tespit edildi. Ayrıca, geçmiş dönemde DEAŞ Terör Örgütü ile irtibatlı olan ve G-87 (Genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı) tahdit kodu bulunan 13 şahıs da operasyon kapsamında gözaltına alındı.