Ankara Bolu sınırında kaza: 3 kişi öldü!

Edinilen bilgilere göre, 06 NBH 56 plakalı otomobille karşı yönden gelen 06 DGG 781 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada H.U., A.M. ve M.E. hayatını kaybederken, N.M., M.Ö. ve S.İ. yaralandı.