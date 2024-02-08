Haberler Gündem Haberleri Ankara Bolu sınırında kaza: 3 kişi öldü!
Giriş Tarihi: 8.2.2024 13:37 Son Güncelleme: 8.2.2024 13:37

Ankara Bolu sınırında kaza: 3 kişi öldü!

Ankara-Bolu sınırında iki araç çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı…

İHA
Ankara Bolu sınırında kaza: 3 kişi öldü!
Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Ankara-İstanbul karayolunda Ankara ile Bolu il sınırında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 NBH 56 plakalı otomobille karşı yönden gelen 06 DGG 781 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada H.U., A.M. ve M.E. hayatını kaybederken, N.M., M.Ö. ve S.İ. yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.

Güvenlik güçleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Bolu sınırında kaza: 3 kişi öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA