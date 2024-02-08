Bakan Tekin, Kırgız mevkidaşı Kendirbaeva ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva ile görüştü.

Görüşme, bakanlıkta gerçekleşti. Bakan Tekin, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Kendirbaeva'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk dünyasıyla eğitim alanındaki iş birliklerini çok önemsediklerini belirtti. Tekin, bu kapsamda Türkiye ile Kırgızistan arasındaki eğitim iş birliğini de geliştirmek istediklerini söyledi. Tekin, iki ülkenin toplumsal yapı itibarıyla benzer olduğuna işaret ederek, eğitim sistemleri toplumsal yapıyla örtüştüğü sürece başarılı sonuçlar elde etmenin kaçınılmaz olduğunu ve Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların Kırgızistan'da iyi bir eğitim öğretim hizmeti sunduğunu ifade etti.





Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbaeva ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, Türkiye ile eğitim alanındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra yeni iş birlikleri için çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesini yakından takip ettiklerini de belirten Kendirbaeva, Kırgızistan olarak bu tecrübeden faydalanmak istediklerini vurguladı.