Başkan Erdoğan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde konuşuyor

Son dakika haberi... Deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nde düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılıyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda kuralar çekildi. Biraz sonra da anahtarları teslim edeceğimiz konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman 6 Şubat 2023 depremlerinden en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerde Adıyaman'ımızda 8 bin 561 insanımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ilave olarak acil yıkılacak durumda 8 binin üzerinde ağır hasarlı olarak da 19 binin üzerinde bina vardı. Yapılan tespitler sonunda Adıyaman'da yaklaşık 39 bini konut, 3 bin 400'e yakın işyeri ve 3 bine yakın ahır olmak üzere toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi.

"İNŞASI SÜREN 32 BİN KONUTUMUZU YIL SONUNA KADAR TESLİM EDECEĞİZ"

Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. Konutlarımızın hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum. İnşallah içinde huzurla, güvenle, emin bir şekilde oturacağınız evlere kavuşuyorsunuz. Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyder pey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini evlerine ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu süreçte barınma sorununu çözmek için de pek çok adım attık. Adıyaman'a acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere 91 binin üzerinde çadır gönderdik. Konteyner kentlerde ve kırsalda 35 bine yakın konteyner kurarak buralarda 118 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Kamu tesislerinde 14 binin üzerinde kardeşimizi misafir ettik. Toplam 1,2 milyar liraya yakın kaynak kullanarak 27 bin 609 haneye kira yardımı yaptık. Şimdi kalıcı konutların teslimine başlayarak şehrimizin ayağa kaldırılmasında yeni bir safhaya geçtik.

Sadece konut ve iş yeri yapmakla kalmıyoruz, şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayıp, altyapıları da yapıyoruz. Adıyaman'ımıza TUSAŞ'uın koordinasyonunda laboratuvar kuruyoruz. İnşası süren bu tesis inşallah yıl sonuna doğru faaliyete geçecektir. Adıyaman, tüm deprem bölgesi şehirleri içerisinde kayıplarını en hızlı şekilde bertaraf eden tek şehrimizdir.

Böylesine büyük bir felaketin ardından bu kadar kısa sürede kalkabilecek başka bir ülke yoktur.

Terör örgütleri üzerinden toplumu huzursuz etme çabaları hiç bitmiyor. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var. O da Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığıdır.

İktidara geldiğimizde, milletimizden aldığımız güçle güven iklimini tesis edecek adımlar attık.

Son olarak şanslarını geçtiğimizin yılın Mayıs ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde denediler. Yolda görseler birbirilerine selam vermeyecek olanlar, 7'li koalisyon kurdu. Faturayı da Bay Kemal'e kestiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle, teröristlere kol kanat germek mi dersiniz akla gelen gelmeyen nice karanlık pazarlıkla, saldırganlıkla çırpınıp duruyorlar.