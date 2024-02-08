Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: 31 Mart imtihanını da başarıyla vereceğiz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"KAHTA'NIN İSTASYON SORUNUNU HALLEDECEĞİZ"

"31 Mart'ta Kahta bu sefer sandıkları patlatıyor. Sizlere mahcup olacak hiçbir adım atmadık. Bu aşk ve sevda sandıkları patlatır. Şimdi daha çok koşturacağız. Her zamankinden daha çok çalışacağız. Bir pankart çok dikkatimi çekti. İstasyon talebiniz var. İçişleri Bakanına söyledim. Ulaştırma Bakanına da talimat vereceğim. İstasyon sorunun halledeceğiz.

Eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını yükseğe taşıyarak tüm aleme göstereceğiz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.