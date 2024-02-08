Bergama Belediye Başkan Adayı Doğruer: Daha güzel yarınlar için hep birlikte el ele çalışacağız

Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Doktor Sadık Doğruer seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Adaylığının açıklanması ile birlikte ilçeyi karış karış dolaşan Doğruer, Ayaskent'te incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Doğruer, sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Sadık Doğruer "1Nisan'da göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde sorunların çözümüne ilişkin adımlar atacağız. Daha güzel yarınlar için hep birlikte el ele çalışacağız." Dedi.

PROJELERİNİ ANLATTI

Ziyaretler sırasında Bergama'ya ilişkin projelerini vatandaşlarla ve esnafla paylaşan Doğruer: "Bergama'mızı daha iyi yerlere taşıyabilmek, hemşehrilerimize daha güzel hizmet edebilmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız." Dedi. Esnaf teşkilatının toplumun temel taşlarından birisi olduğunu, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman esnafın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğini ifade eden Doğruer: "Esnafımızın ayakta kalması adına var gücümüzle mücadele edeceğiz. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sesi oluyoruz. Vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda hizmetin eksik olduğu noktalarda gereken çalışmayı yapacağız." dedi.

ÇOK DAHA GÜZEL BİR BERGAMA

Ayaskentlilerle bir araya gelerek sorunlarını dinlediklerini belirten Doğruer, şunları kaydetti: "Hemşerilerimize güzel sohbetleri, sıcacık çayları, gönülden destekleri ve konukseverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Her birine sözlerimiz var. Çok daha güzel bir Bergama inşa edeceğiz. Bunu sizlerin de desteği ile hep birlikte başaracağız." Diye konuştu.