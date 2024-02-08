CHP Muğla’da adaylık krizi! Rant iddiaları kafaları karıştırdı…

Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP), 31 Mart Yerel Seçimlerinde adaylıklarla ilgili kriz sürüyor. CHP'den Bodrum'a bir kez daha aday adayı olmasına rağmen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ahmet Aras'ın gösterilmesi tartışmalara neden oldu. CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında merkez ilçe Menteşe'de halk buluşması düzenledi.