Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ: Yaptığımız işin hakkını vermeye çalışıyoruz

Siyasi hayatı boyunca sahada birebir vatandaşlarla diyalog kurarak sorunları dinlediğini ve çözüm ürettiğini anlatan Hamza Dağ, seçimin ardından da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.
"SEFER BİZDEN BAŞARI ALLAH'TANDIR"
İzmir'e hizmet etmek için "Sefer bizdendir başarı Allah'tandır" diyerek yola çıktıklarını anlatan Dağ, şöyle konuştu: "Biz doğru zamanda doğru işleri yapmaya bakarız. Şu geride kalan 52 günlük süre içinde biz yine doğru işleri yapacağız. 31 Mart akşamı İzmirlilerin verdiği karar en doğru karar olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Biz ona da saygı gösteririz. Dolayısıyla buradan yani önceki seçimlere göre şöyle olur, böyle olur değil. Bizim tamamen odaklandığımız nokta, yaptığımız işin hakkını vermek.
Şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyız, biz yaptığımızın hakkını vermeye çalışıyoruz. İlçemizdeki Cumhur İttifakı adayları yaptığı işin hakkını vermeye çalışıyor. 1 Nisan'dan sonra da ben yine yaptığım işin hakkını veriyor olacağım. Yine ilçe belediye başkan adaylarımız da yaptıkları işin hakkını veriyor olacaklar." dedi.
"VATANDAŞIN İLGİ ALAKASI ÇOK ÜST DÜZEYDE"
Gittiği yerlerde vatandaş ilgi ve alakasının çok üst düzeyde olduğunu ifade eden Dağ, "Bir yandan bizi ümitlendirdiği gibi bir yandan sorumluluğumuzu artırıyor. Omzumuzda hissettiğimiz yükü daha da arttırıyor. Ama biz bu yükü taşıyamayacak noktada değiliz. Her gittiğimiz yerde özellikle bizi takip eden basın mensupları olarak sizler de görüyorsunuz. İlgi, alaka çok üst düzeyde" diye konuştu.