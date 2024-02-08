Cumhur İttifakı’nın adayı Dağ’dan seçim mesaisi: Karaburun şirin kalacak

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, yoğun mesaisine durmaksızın devam ediyor. Dağ'ın bugünkü ilk adresi Karaburun oldu.

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNİ HİZMETE AÇTI

Dağ burada Mordoğan Mahallesi AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Cumhur İttifakı Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç'da katıldı.



Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Hamza Dağ, İzmir'in kronik sorunlarının olduğunu ve bu sorunları çözmeye talip olduğunu vurguladı. Dağ, Mordoğan ve Karaburun'un şirin kalacağını, çarpık kentleşmeye ve doğa tahribatına izin vermeyeceklerini belirtti.

ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ

Hamza Dağ daha sonra beraberindekilerle Mordoğan'daki esnafı ziyaret etti. Renkli ve samimi görüntülerin oluştuğu programda Hamza Dağ, her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.