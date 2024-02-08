Erdoğan’ın ziyaret ettiği depremzede aileler SABAH’a konuştu: Devletin şefkat elini hissettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önceki gün deprem konutlarının teslim töreni için bulundukları Kahramanmaraş'ta, depremde eşi ve oğlunu kaybeden Aliye Üzüm (52) ile depremde şehit olan gazi İbrahim Yılmaz'ın eşi Gönül Yılmaz'ı ziyaret ederek acılarını paylaşmıştı. Erdoğan'ın "Devletimiz tüm imkânlarıyla sizlerle, bunu unutmayın" dediği aileler, ziyarette yaşananları SABAH'a anlattı.Acılarımız hâlâ taze, depremin yıldönümünde devletimiz bizi unutmadı. Aslında deprem anından itibaren kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Yaşadığımız acıyı tarif etmek imkânsız. Depremde eşimi ve 2 oğlumu kaybettim. Cumhurbaşkanımız başsağlığı diledi, Kuran-ı Kerim okudu, acımızı paylaştı. Herhangi bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sordu, devletin tüm imkânlarıyla yanımızda olduğunu anlattı. Depremde yitirilen canların geri getirilemeyeceğini fakat geride kalanların müsterih olmasını söyledi.Televizyonda izlerdim hep, 'Cumhurbaşkanımız vatandaşların evlerini ziyaret ediyordu, nasıl oluyor' diye düşünürdüm. Keşke başka türlü tanışsaydık kendisiyle. Eşim ve çocuklarımla birlikte evimde ağırlamak isterdim. Depremin ardından TOKİ konutlarına yerleştik, Allah devletimizden razı olsun."Depremde krediyle 'ultra lüks' denilerek satın aldığımız dairemiz ultra lüks mezara dönüştü. Eşimi ve iki oğlumu kaybettim. Oğlum Efe Can (14) ile enkazdan sağ kurtulduk. 'Sahipsiz ortada kalırız' diye endişelenirken devletimizin şefkatli eli bize uzandı. Cumhurbaşkanımızın ziyareti bizleri mutlu etti ve onurlandırdı. Acımızı paylaştı. Tek hayalim evladımı vatana millete hayırlı bir şekilde yetiştirmek."