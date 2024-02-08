Asrın felaketinin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ta 5 ay görev yapan AFAD gönüllüsü Soner Özkalender (38), o günleri hiç unutamıyor. Kendisi de 1999 Marmara depreminde henüz 13 yaşındayken Adapazarı'nda yıkılan binanın enkazından 38 saat sonra kurtarılan Özkalender, o depremde amcaları, halası, dedesi, babaannesi ile çok sayıda yakın arkadaşını kaybetti. Enkazdan çıkartılırken başka hayatları kurtarmak için kendine söz veren Özkalender, asrın felaketinde sözünü yerine getirdi. Kahramanmaraş'a gelen yardım ekibinin içinde yer alan Özkalender, ilk günlerde kurtarma ekibi olarak görev yaptı. Bu süreçte 22 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı. Özkalender, "Her kurtardığım kişide kendimi gördüm, onları en iyi ben anlıyordum. Depremzede olarak onların yaralarını sarmak beni çok mutlu etti. Halen onlarla görüşüyorum. Onlarla acılarını paylaşıp dertleşiyorum" dedi.