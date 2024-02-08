Muğla aydınlanacak, Fethiye’nin sorunları kökten çözülecek

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim irtibat Ofisi açılışına Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, AK Parti Muğla eski Milletvekilleri Hasan Özyer ve Ali Boğa ile eski Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Muğla İl Başkanı Av. Gültekin Akça, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Av. Murat Çağlar Ayıkol, MHP Fethiye İlçe Başkanı Av. Abdulkadir Tekin, MHP'nin bölgedeki duayen siyasetçilerinden Cengiz Çay, turizmci Ercan Torunoğulları,Kadın kolları, gençlik kolları başkan ve üyeleri ile büyük bir kalabalık katıldı.

Aydın'ın İncirliova İlçesi mehteran takımının birbirinden güzel marşları seslendirmesinin ardından, tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulup, ardından da İstiklal Marşı'mız söylendi. Açılış konuşmalarında AK Parti Muğla İl Başkanı Av. Gültekin Akça, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Av. Murat Çağlar Ayıkol ve MHP Fethiye İlçe Başkanı Av. Abdulkadir Tekin'in Muğla ve Fethiiye'de tüm ilçelerde Cumhur İttifakının 31 Mart seçimlerini kazanacaklarını söylediler.

Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'den sonra sahneye çıkan Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, konuşmasının başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiğini belirtti.

"MUSKİ GENEL MÜDÜRÜ KOLTUĞU TERK ETSİN"

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken altyapının hiç yapılmadığını da ileri süren Ayaydın, "MUSKİ'nin görevi alt yapı yapmaktır. Ancak, bugüne kadar alt yapıyı yapmadı. MUSKİ Genel Müdürünün ben seçilip gelmeden o masayı terk etmesini istiyorum. Koltuk meraklısı değilim. O Koltuklar gelip, geçicidir. Halkın gönlünde taht kurmaya geliyorum. Fethiye ve Marmaris'te körfezlerin temizliği, trafik ve otopark sorunlarını çözüp, oyun alanları ve spor sahaları gerçekleştirmeye geliyorum. Fethiye Körfezindeki balçığı temizlemeye geldim. Bu balçığı temizlemek için yapılan projelerde değerlendirmekte istiyoruz. Bununla ilgili araştırmalar sürüyor. Fethiye Körfezini denize girilebilir hale getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleri ile Fethiye Körfezi sorunu kökten çözülecek. Fethiye'de kum, deniz ve güneş var. Ancak sadece 4 ay turizm yapılabiliyor. Buradaki turizmi 12 aya yaymak istiyorum. Golf, dağ ve kültür turizmlerini yaygınlaştıracağız. Muğla aynı zamanda tarım ilimiz. Tarım ile uğraşan çiftçilerimiz yerel yönetimlerimizden destek alacak. Bu yönlü yatırım yapacak iş adamlarımızın önüne çıkan engelleri kaldırıp, tarımsal sorunları yine kökten çözeceğiz. Üreticinin elindeki ürünler için Pazar oluşturacağız. Soğuk hava depoları kuracağız. Muhtarlarımız yine büyükşehir ve yerel belediyelerden çok sıkıntı çektiler. Bu sıkıntıları tamamen çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaları ardından seçim irtibat bürosu açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından alkışlarla açıldı.