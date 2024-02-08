Saldırı kurbanı toprağa verildi

Terör saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Dilfiraz Karataş, son yolculuğuna uğurlandı. 2 çocuk annesi ev hanımı Karataş'ın, vefat eden bir yakını için yemek yapmaya gitmek üzere evden çıktığı ve adliye önünde teröristlerin hedefi olduğu ortaya çıktı. Karataş'ın cenazesi Bağcılar Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Karataş'ın komşusu Osman Kadıoğlu, vefat eden akrabasının mevlit yemeğini yapmaya gittiğini ve tesadüfen orada olduğunu söyledi.