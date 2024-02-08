Şanlıurfa’da 1314 afet konutu hak sahiplerine teslim edildi: Hiçbir ayrım yapmadan yaraları sardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:Ne yaparsak yapalım, gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız felaket gerçekten çok büyük olsa da şimdiye kadar süreci alnımızın akıyla bugünlere getirmeyi başardık. Devlet-millet el ele vermek suretiyle, 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliğiyle geliyoruz.Bugünkü kura ve anahtar teslim töreni, devletin depremin yol açtığı yaraları sarma iradesinin en somut tezahürüdür. Şanlıurfa'da 9 bin 799 konut, 651 işyeri, 441 ahır olmak üzere toplam 10 bin 891 hak sahibi kardeşimiz bulunuyor. Şanlıurfa'da 1208'i il ve ilçe merkezlerinde, 106'sı kırsalda olmak üzere toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz. Deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şanlıurfa'da yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor. Bunları en kısa sürede tamamlayıp hak sahibi kardeşlerimize peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.Deprem gibi hepimizi derinden sarsan ve yaralayan bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi haline getirmek, son derece yanlış bir tutumdur. İlk günden itibaren bizim deprem bölgesiyle ilgili tavrımız hep böyle oldu. Hiçbir ayrım yapmadan deprem bölgesini yeniden hızla ayağa kaldırmaya çalıştık. Siyasi görüşüne, meşrebine, kökenine bakmaksızın depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına odaklandık. Devletimizin imkânlarını harekete geçirerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini verdik. Meseleye 'Nasıl siyasi kazanım elde ederim' zihniyetiyle değil, 'Vatandaşımızın hayır duasını nasıl alırım' anlayışıyla yaklaşıyoruz. Asıl marifet; şehirleri, ülkeyi imar ve inşa etmek, halkın kalbini kazanmak, onları mutlu etmektir. Eskisi ve yenisiyle CHP genel başkanları gibi polemik yapma, laf üstüne laf koyma hevesinde değiliz. İnsanımızın yürek yangınını bir an önce söndürmenin derdindeyiz. İşimize bakacağız, hedeflerimize kilitleneceğiz. Bugün burada olduğu gibi depremzedelerimizi en kısa sürede yeni, güvenli, huzurlu ve mutlu yuvalarına kavuşturmak için koşturacağız.