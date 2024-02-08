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Giriş Tarihi: 8.2.2024 09:55

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 33 ilde DEAŞ Terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 147 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ekipleri Terörle DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
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