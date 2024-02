Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgelerinde 2 bin 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Malatya Adliye Sarayının temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlık olarak deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyleyen Bakan Tunç, "Malatya'mız 11 vilayeti etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremden fazlasıyla etkilenen bir ilimiz, bin 250 civarında canımızı kaybettik. Toplamda 53 bin 445 vatandaşımızı depremde kaybetmiştik. Bunun bin 255'i Malatya'mızda ben bu vesileyle depremde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, geride kalanlarına bir kez daha sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Rabbim bir daha böyle acılar, böyle felaketler ülkemize yaşatmasın. Dünya tarihinin en büyük kara depremi olarak tarihe geçti. 11 vilayetimiz yerle bir oldu. Şimdi bir yıldan bu yana da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde içinde Malatya'nın da bulunduğu şehirlerimizi yeniden inşa etmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Kabinemizin tüm toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantılarının ilk gündem maddesi deprem bölgesinde yapılan çalışmalar dedi. Tüm bakanlarımızın kendi görev alanlarıyla ilgili olarak deprem bölgesindeki illerimizde yaptıkları çalışmalar kabine toplantılarının ilk gündem maddesidir ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bölgedeki inşaat sürecini, ihya sürecini çok yakından takip etmektedir ve yakın zamanda da inşallah Malatya'mıza teşrif edeceklerdir. Deprem bölgesindeki illerimizde kura çekme törenlerinde vatandaşlarımızla bir araya gelmektedir. İnşallah önümüzdeki günlerde, haftalarda da yine burada yapımı tamamlanan 6 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edilmesi ile ilgili çalışma olacaktır ve bundan sonra da bu teslimatlar giderek hızlanacaktır. Yaklaşık 70 bin civarında Malatya'mızda yapılacak konutların bu yüzde 10'u gibi görünür ama ilk etap bu. Hemen ondan sonraki haftalarda, aylarda bu teslimatların giderek hızlanacağını tahmin ediyoruz. Yıkılan şehirlerimizi bir an önce inşa etmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"984 BİLİRKİŞİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ"

Adalet Bakanlığı olarak deprem sürecinde arama kurtarma çalışmalarını da katıldıklarını belirten Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren tüm bakanlıklarımız, tüm kurumlarımız gibi bakanlığımız da seferber oldu. 7/24 esasıyla çalışan bir ekip olarak 'Kardeş Adliye' projesini devreye sokarak bir kriz merkezi oluşturuldu ve tüm deprem bölgesindeki illerimize koordinatör başsavcılarımız atanarak orada görevlere başladılar ve bölge dışından Türkiye'nin her yerinden 974 hakim ve savcı deprem bölgesindeki illerimizde görevlendirildiler. Yine depremin ilk anından itibaren özellikle hasarlı binalar bakımından bilirkişi incelemelerinin yapılması gerekiyordu. Deliller kaybolmadan binalardan karot, demir örneklerinin alınması gerekiyordu. Enkazlar kaldırılmadan bunların yapılması gerekiyordu. Bu konuda ihtiyaç olan 984 bilirkişi de bölgeye sevk edildi. Mimarlardan, mühendislerden, teknik elemanlardan oluşan 984 bilirkişi bütün binalarla ilgili ileride davaya esas olacak, muhtemel, açılacak olan davalar ve soruşturmalarda delil teşkil edecek olan bütün binalardan örnekler alındı ve bütün deliller muhafaza altına alındı. Yıkılan bütün binaların dosyaları, delilleri hepsi muhafaza altına alınmış oldu. Yine bölgeye 581 adli tıp uzmanı sevk ederek bir an önce bölgedeki kimlik tespitlerinin ve DNA tespitlerinin yapılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Toplamda 8 bin 951 adliye personeli farklı illerden bölgeye sevk edilerek o deprem anından itibaren araçlarının içerisinde, çadırlarda, konteynerlarda görev yaptılar. Bin 196 konteyneri Adalet Bakanlığı olarak bölgeye sevk ettik ve yargı hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi adına ve bölgede çalışan delil tespiti yapan görevlilerimizin barınabilmesi için de bu konteynerleri bölgeye hızlı bir şekilde aktarmış oldu. Depremde arama kurtarma çalışmalarına Adalet Bakanlığı olarak bizler de katkı sağladık. Cezaevleri arama kurtarma ekibimiz var 326 personel. Bunlar profesyonel AFAD'ın akredite ettiği CEKUT dediğimiz arama kurtarma Kahramanmaraş bölgesine sevk edildi. CEKUT'umuzda 41 canımızı enkaz altında canlı olarak kurtardılar. Ben buradan fedakarca çalışan CEKUT personelimize deprem anından itibaren o çadırlarda çalışmaları, konteynerlarda araçların içerisinde gece gündüz çalışarak delil tespitlerinde katkı sağlayan bilirkişilerimize, hakim ve savcılarımıza, adli tıp personelimize çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"YARGIMIZIN DA ÖNEMLİ GAYRETLERİ VARDI"

Depremlerde 15 adliyesinin hasar aldığını kaydeden Bakan Tunç, Depremde Adalet Bakanlığının binaları da, özellikle geçmiş yıllarda yapılan inşaatların 90'lı yıllardan kalan binalarda özellikle büyük hasar olduğunu gördük. 15 adliyemiz ikisi müstakil adliyeydi. Bunlardan bir tanesi de Malatya Adliyemiz. İkisi de kiralık olan ve diğerleri de hükümet binalarının içerisinde olan adliye binalarımızdı bunlar ağır hasar gördüler ve bunların şimdi inşa süreçlerini devam ettiriyoruz. 11 cezaevimiz depremde ağır hasar gördü ve 11 cezaevinden 12 bin mahkumu başka illerdeki cezaevlerine aktarmak zorunda kaldık ve oralardan hala barınmaya devam ediyorlar. Tabii depremin diğer boyutu bu binalardaki kusur durumunun tespitiydi ve sonrasında da açılan soruşturmalar. Bu soruşturmalar da şu anda devam ediyor. 2 bin 825 kişi bu soruşturma kapsamında adli işlem gören şu anda tutuklu olarak devam eden 267 kişi var. 984 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. 812 dosyada bilirkişi raporları geldi. Tabii bu bilirkişi raporlarının çok sağlıklı olması noktasında yargımız özen gösteriyor. Üniversitelerimizin yetkin bilirkişilerine gidiyor ve sayfalarca özellikle her bina bakımından, her binanın özelliği bakımından tüm deliller ışığı içerisinde o binadaki, yapımdaki kusurlar tespit edilerek yargılamaya esas teşkil eden bilirkişi raporları hazırlanıyor. Şu anda bin 783 dosya bilirkişi incelemesinde. Bin 7 dosyada bilirkişiye gönderilmek üzere diğer evrakları toparlanmaya çalışılıyor. 369 iddianame hazırlandı ve bunların davaları açıldı, yargılamalar bu kapsamda devam ediyor ve yine 275 iddianamede kabul aşamasında. Tabii deprem soruşturmalarının gecikmeksizin sonuçlandırılması noktasındaki gayretimizi de tüm yargı mensuplarımız devam ettiriyor. Tabii diğer yandan deprem bölgesinde karşılaştığımız yargısal problemlerden biri de idari davalar. İdari davalar bakımından özellikle hasar tespiti ve yıkım kararlarına ilişkin davaların açılması söz konusu oldu ve bu kapsamda 54 bin 436 dava açıldı. 42 bin 359'uda yıkım kararı ve hasar tespitine ilişkin davalar. Bunlardan 24 bin 354'ü hakkında karar verildi. 4 bin 496'sında da da vatandaşın talebinin haklı olduğu ve o binanın yıkılmaması gerektiğine karar verilmiş oldu. 20 bin 377 binada da keşif kararı alındı. Hızlı bir şekilde keşifler yapılıyor. 17 bin 814'ünün keşfi yapıldı. Şu anda onların bilirkişi raporları bekleniyor ve bilirkişi raporları geldiğinde de hemen kararlar verilerek idari yargıda da bir gecikmeye neden olunmaması noktasındaki yargımızın da önemli gayreti vardır. Tabii burada yargıyı hızlandırmak, idari davaların gecikmeden, şehirlerdeki o hasarlı, ağır hasarlı binaların insan sağlığını, hayatı tehdit eden o binaların bir an önce yıkılmasıyla ilgili süreçlerde yargının gecikmeye neden olmaması için bir kanun düzenlemesi gerekmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun değişikliği yaparak, idari yargılama usulü kanunumuzda süreleri kısaltarak ve bölge dışından da bilirkişi tayin edilebilme imkanını getirerek buradaki süreçleri de hızlandırdık" açıklamasında bulundu.