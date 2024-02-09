AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Yarka, SABAH’a konuştu: DEM Partinin değişik isimler ile Şırnak’ta neler yaptığını herkes biliyor

Şırnak'ta yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Mehmet Yarka, SABAH'a konuştu. Siyasette eseri ve dikili ağacı olmayanın konuşmaya hakkı olmadığını belirten Yarka, "DEM Partinin değişik isimler ile Şırnak'ta neler yaptığını herkes biliyor. Şırnak'ı herkes biliyor. Şırnak'ın başına gelenleri herkes biliyor. Eski Şırnak ile yeni Şırnak arasında dağlar kadar fark var. Bunlar ne yaptı ki, ne eserleri var ki milletten nasıl oy isteyecekler. Ama siyaset bu çamur at izi kalsın hesabı millete gidip alakasız söylemler ile bizi karalamaya çalışacaklar. Onlar ne yaparlarsa yapsın halk artık doğru yoldan geri adım atmayacaklar. Biz kimseye laf atmayız. Milletin karşısına çıkıp bir proje açıklayacaklar mı? Somut bir adım atacaklar mı? Onu söylesinler. Şırnak'a yaptıkları bir şey yok. İcraatları yok. Bizim kumaşımız güzel, çamur tutmaz. Halkın bizden yana tavır alacağına eminim. Gönlüm rahat. Bizimki hizmet siyaseti DEM Parti'nin adayının ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Bizim ne yaptığımız ne yapacağımız bizi ilgilendiriyor. Biz bunun üzerinden gideceğiz" dedi.
"YENİ HİZMET BİNASI YAPILDI"
Belediye başkanlıkları döneminde kente yaptıkları hizmetlere değenin Yarka, belediye yıkık hizmet binası yerine Hz. Nuh'un gemisi şeklinde bir hizmet binası yaptıklarını, bu binada Şırnak'ın eksiği olan iş yerleri için dükkânlar kurduklarını belirtti. Ayrıca, gençlere söz verdikleri gibi, Şırnak Belediyesi bünyesinde 80 kişilik iki tane sinema salonu kurduklarını, şehrin girişinde modern bir otogar yaptıklarını ifade eden Yarka, 700 milyon değerinde bir atık su artıma tesis kurduklarını, atık suları berrak bir şekilde dereye akıttıklarını ve bitki ile ağaç sulamasında kullandıklarını söyledi.
"KADIN VE GENÇLERE ÖZEL DEĞER VERDİK"
Kadın ve gençlere özel bir değerden verdiklerine dikkat çeken Yarka, "Bu kapsamda, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ve Sanat ve Mesleki Gençlik merkezi olarak 2 ayrı yer planladık. Kursiyerler bu alanlarda öğrencilere bir sürü branşta ders verdi. El beceri atölyesi, kilim, şal şepik atölyeleri kurduk. Mahallelere kütüphaneler götürdük ve öğrencilerin hem kitap okuduklarını hem de öğretmenler tarafından ders aldıklarını, bunun da eğitim ve öğretim alanında kalitelerini arttırdık. Gençlik merkezinde bin 500 öğrenci ders gördük. Her türlü kaynak ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı. Gençlik merkezinin başarı seviyesi yüzde 93 seviyelerindedir" dedi.
MİLLET BAHÇESİ AÇILIYOR
Kentte 112 dönüm arsa üzerine kurulan Millet Bahçesi'nin Haziran ayında biteceğini belirten Yarka, "Millet Bahçesi içinde macera parkı, trafik parkı, bir sürü gölet bulunuyor. Şırnak'ın modern yapısına uygun çok güzel bir millet bahçesi olacak" dedi. Yarka, Şırnak Bahçelievler mahallesinde Vadi Projesi'nin var olduğunu belirten Yarka, Devlet Su İşler Müdürlüğü desteği ile birinci etabının bittiğini, şimdi ikinci etabına başladıklarını, 2024 yılında bitmiş olacağını da aktardı.
HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ
Yarka, vatandaşların en büyük şikâyetlerinden biri olan sokak hayvanları için Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kurduklarını, sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmaları yaptıklarını belirterek, bu hayvanları orada misafir ettiklerini de belirtti. Yarka, 28 bin dönüm arsa üzerine yeni bir mezarlık yaptıklarını, etrafını duvar ile ördüklerini, 2024 yılında parselizasyon çalışması yapılıp hazır hale getirileceğini de sözlerine ekledi.
"ŞIRNAK'A SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Yarka, konuşmasının sonunda, 2024 yılında tekrar Şırnak belediye başkan adayı olarak gönül rahatlığı ile çıktığını, Şırnak belediye başkanı olduğu günden bu yana çok güzel eserler ortaya koyduğunu, Şırnak halkının desteğiyle Şırnak'ı daha da ileriye taşıyacaklarını ifade etti. Yarka, Şırnak'ın AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman sahip çıktığını, kendilerinin de Şırnak'a sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Yarka, Şırnak'ta 500 yataklı devlet hastanesi olduğunu, Şırnak belediyesi olarak Şırnak'ta yapılan tüm çalışmaların takipçisi olduklarını söyledi. Şimdi daha fazla ne yapabiliriz derdindeyiz. Buradan yola çıkarak Şırnak'ta kronik olan sorunlarını çözmek için çaba sarf ediyoruz.
"KENTSEL DÖNÜŞÜME HIZ VERİLECEK"
Yarka, konuşmasının son bölümünde, Toplu Konut İdaresi'nin Şırnak'ta 600 daire gibi bir ihalesi olduğunu belirterek. Dicle mahallesinde, 2 İsmetpaşa mahallesinde 1, 2 cami ve 2 taziye yeri ve fore kazık çalışmaları için ihale aşamasında olduklarını söyledi. Yarka, seçim beyannamelerinin en önemli maddesinin kentsel dönüşüm olduğunu kaydederek, "Burada vatandaşlar ile görüşüp şehirde kentsel dönüşüm yapacağız. Kentsel dönüşüm konusunda çağ atlamalıyız. Hem şehrin görüntüsü hem de depreme hazırlıklı olacağız. Allah'ın izni ile Şırnak'ı çok güzel günler bekliyor.
"ŞIRNAK'TA USTALIK DÖNEMİMİZ BAŞLIYOR"
Şırnak'ta ilk 5 yılı çıraklık dönemi olarak gördüğünü belirten Yarka, "Bizim için ustalık dönemi başladı. Daha güzel, daha vizyonel projeler ile halka daha güzel hizmetler yapmaya gayret edip çalışacağız. Şırnaklılar müsterih olma, tüm ekonomik krizlere, asrın felaketine rağmen bu projeleri yaptık" dedi.