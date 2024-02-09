AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Yarka, SABAH’a konuştu: DEM Partinin değişik isimler ile Şırnak’ta neler yaptığını herkes biliyor

Şırnak'ta yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Mehmet Yarka, SABAH'a konuştu. Siyasette eseri ve dikili ağacı olmayanın konuşmaya hakkı olmadığını belirten Yarka, "DEM Partinin değişik isimler ile Şırnak'ta neler yaptığını herkes biliyor. Şırnak'ı herkes biliyor. Şırnak'ın başına gelenleri herkes biliyor. Eski Şırnak ile yeni Şırnak arasında dağlar kadar fark var. Bunlar ne yaptı ki, ne eserleri var ki milletten nasıl oy isteyecekler. Ama siyaset bu çamur at izi kalsın hesabı millete gidip alakasız söylemler ile bizi karalamaya çalışacaklar. Onlar ne yaparlarsa yapsın halk artık doğru yoldan geri adım atmayacaklar. Biz kimseye laf atmayız. Milletin karşısına çıkıp bir proje açıklayacaklar mı? Somut bir adım atacaklar mı? Onu söylesinler. Şırnak'a yaptıkları bir şey yok. İcraatları yok. Bizim kumaşımız güzel, çamur tutmaz. Halkın bizden yana tavır alacağına eminim. Gönlüm rahat. Bizimki hizmet siyaseti DEM Parti'nin adayının ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Bizim ne yaptığımız ne yapacağımız bizi ilgilendiriyor. Biz bunun üzerinden gideceğiz" dedi.