Alper Gezeravcı ile görüşen Bakan Kacır: "Türkiye tarih sayfasında yeni bir perde açtı"

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gezeravcı, şu ifadeleri kullandı:

Yörünge dinamikleri sebebiyle istasyondan ayrılmamız gerekti. İniş saatimizden 5 saat önce sadece farklı bir rota üzerinde tur atmaya devam ettik. 5 saat öncesinde yörüngeye giriş için hazırlıklarımızı yaptık. 40 km civarında da manevranın son yarım saatlik dilimine giriş yaptık. Sayın Bakanım 6 dakikalık süre sonunda alıcıların hasar görmeden çıktığını teyit ettikten sonra operasyonumuza manuel olarak devam ettik ve iniş yaptık. Uzayda yaptığımız deneylerin bir bölümünün teslim edilmesini bekliyoruz. Bize teslim edildikten sonra Houston'a dönüş yapacağız. Devletimizin bu noktadaki kararlılığı ile Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile ISS'e ulaşan 22 ülkeden biri olduk. Başta Cumhurbaşkanımız, Sanayi Bakanlığımız ve TÜBİTAK çalışanlarına tüm süreçlere destekleri için çok teşekkür ederim. Her şey için minnettarım.

Bakan Kacır ise "Her bir gencimiz Alper Gezeravcı'dan ilham almış olacaklar. Ben tekrar sizi tebrik ediyorum. Size bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.