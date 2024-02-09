Bakan Özhaseki’den İstanbul’da kentsel dönüşüm açıklaması: Projelerimiz hazır

"AY SONUNA KADAR 75 BİN BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlara yönelik kampanyalar yaptıklarını ve 1,5 milyon liralık destekte bulunduklarını kaydeden Özhaseki, "256 bin vatandaşımız yerinde dönüşüm için bize müracaat etti. Binalar bir taraftan yükseliyor. Allah nasip ederse önümüzdeki ayın sonuna kadar 75 bin konutu teslim edeceğiz. Sonra da her ay 15-20 bin konutu teslim etmeye devam edeceğiz. Bir taraftan da köylerde çelik evler yapıyoruz. 9 şiddetinde dahi deprem gelse Allah'ın izniyle o evleri yıkamayacak yapılar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Özhaseki, çalışmalarının birileri tarafından hasetle anlatıldığının altını çizerek, "Televizyonlarda koca koca genel başkanlar, 'Nerede bu evler, 75 bin konutu kime veriyorsunuz? Akrabalarınıza mı, kendi partililerinize mi?' diyorlar. Allah ıslah etsin. Ev verdiğimiz insanlar içinde, bırakın akraba olmayı bir tane tanıdığımız yok. Deprem üzerinden siyaset olur mu? Eşini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş insanların üzerinde tepinilir mi? Onları evine oturturken, huzurla onlardan dua alırken kalkıp da bu sözler edilir mi? Ama ne yazık ki Türkiye'de siyaset böyle bir arenada yapılmaya da devam ediyor." açıklamasında bulundu.