Bodrum’un trafik çilesine Ayaydın’dan çılgın proje

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Muğla'da çevre ve denizlerin kirliliğinde MUSKİ'nin büyük payı olduğunu söyledi.
Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Ayaydın, kanalizasyon altyapısı olmayan mahallelerde MUSKİ'nin atık su bedeli tahsil etmeyi kendine nasıl hak gördüğünü de sordu. Ayaydın şöyle devam etti: "Hemşehrilerime gelen su faturalarına göz atıyorum. Ev kapalı. Su ve atık su bedeli 20 lira 70 kuruş, belediye adına alınan çöp toplama ve taşıma ücreti 589 lira 41 kuruş. Toplam ödenecek tutar KDV ile birlikte 728 lira 50 kuruş. Bir başka hemşehrimin faturasını inceliyorum. Oturduğu evin, sokağın altyapısı yok, foseptikle idare ediyor ancak nasıl bir pişkinlikse atık su bedeli istiyorlar"
Pek çok yerde benzer durumun yaşandığını ve Muğlalının MUSKİ'den çok şikayetçi olduğunu belirten Ayaydın 'MUSKİ'yi yöneten müdür, senin yatacak yerin yok.' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: MUSKİ'nin yapmadığı yatırımlar, bize deniz kirliliği ve sağlıksız içme suyu olarak dönüyor. Bakın denizlerimiz ölüyor diye uyardım. Denizlerin bu kadar kirlenmesinin bir sebebi kıyılardaki kaçak, yapılarsa, bir diğer sebebi de MUSKİ'nin gerekli altyapı çalışmalarını yapmamasıdır. Pis suları bertaraf edecek arıtma tesislerinin yetersizliğidir. Pis suların önce derelere, ardından da denizlere karışmasıdır. MUSKİ'nin yapmadığı her 1 liralık yatırımın ortaya çıkarttığı ürkütücü manzarayı ortalama 22 lira harcayarak bertaraf edebileceğimizin farkındayım. Ancak vakit kaybetmeksizin başlamamız lazım. Yoksa denizlerimiz ölüyor. Koltuklarından kalkmayanlar, kanalizasyon yapmaktan aciz olanlar, dereleri kokutanlar, çöpleri toplayamayanlar, pis suları arıtamayanlar, büyük bir pişkinlikle 'Çevreciyim, orman aşığıyım, deniz sevdalısıyım, burası Muğla yok öyle yağma' diyebiliyorlar. 15 yıldır bu cennet köşemize hizmet veremeyenler... Sözüm sizlere. Yağmanın ağa babası sizsiniz. Denizlerimizin, doğanın katili sizsiniz. Yatırımları zamanında ve yeterli şekilde yapmadığınız, kaçak yapılaşmaya göz yumduğunuz için sizsiniz. Foseptikler denize sızdığı için sizsiniz. Bunu böyle bilesiniz."
SU FİYATLARI DÜŞECEK
Ayaydın, eksik kalmış tüm altyapıyı tamamlayacaklarını ancak aynı zamanda su faturalarında iyileştirme yapacaklarını da ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Su bedelinin yüksek olduğunu söyledim. Göreve gelir gelmez maliyetleri gözden geçireceğimin ve faturalarda iyileştirmeler yapacağımın sözünü verdim. Nisan ayından itibaren hemşehrilerim böyle uçuk kaçık faturalar almayacaklar. Her ay 'Acaba su faturası ne kadar gelecek' diye endişeli bir bekleyişe girmeyecekler"
BODRUM TRAFİK ÇİLESİ ORTADAN KALKACAK
Bodrum'un trafik çilesini ortadan kaldırmak için bir çevre yolu projesi olduğunu aktaran Ayaydın, "Bodrum Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni, dolayısıyla da tüm ilçe merkezini kilitleyen trafiğe çözüm zor değil. Bodrum'un girişinden Torba Kavşağından bir çevre yolu yapıyoruz. Turgutreis'e kadar götürüyoruz. Toplamı 18 kilometredir. Bunun 8 kilometresi tüneldir. Niye tünel koyuyoruz. Burada Pedasa Antik Kenti var. Ben tarihi dokuya ve çevreye son derece duyarlı bir belediye başkanı olacağım. Yeter ki çözüm odaklı olun. Ben bu yol için tüm imkanları seferber ederim, bir an önce bitmesi için gerekirse bakanlığın kapısında yatarım ama istediğimi koparır alırım" diye konuştu.