Bodrum’un trafik çilesine Ayaydın’dan çılgın proje

SU FİYATLARI DÜŞECEK

Ayaydın, eksik kalmış tüm altyapıyı tamamlayacaklarını ancak aynı zamanda su faturalarında iyileştirme yapacaklarını da ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Su bedelinin yüksek olduğunu söyledim. Göreve gelir gelmez maliyetleri gözden geçireceğimin ve faturalarda iyileştirmeler yapacağımın sözünü verdim. Nisan ayından itibaren hemşehrilerim böyle uçuk kaçık faturalar almayacaklar. Her ay 'Acaba su faturası ne kadar gelecek' diye endişeli bir bekleyişe girmeyecekler"

BODRUM TRAFİK ÇİLESİ ORTADAN KALKACAK

Bodrum'un trafik çilesini ortadan kaldırmak için bir çevre yolu projesi olduğunu aktaran Ayaydın, "Bodrum Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ni, dolayısıyla da tüm ilçe merkezini kilitleyen trafiğe çözüm zor değil. Bodrum'un girişinden Torba Kavşağından bir çevre yolu yapıyoruz. Turgutreis'e kadar götürüyoruz. Toplamı 18 kilometredir. Bunun 8 kilometresi tüneldir. Niye tünel koyuyoruz. Burada Pedasa Antik Kenti var. Ben tarihi dokuya ve çevreye son derece duyarlı bir belediye başkanı olacağım. Yeter ki çözüm odaklı olun. Ben bu yol için tüm imkanları seferber ederim, bir an önce bitmesi için gerekirse bakanlığın kapısında yatarım ama istediğimi koparır alırım" diye konuştu.